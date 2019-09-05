В Петербурге задержали двоих мужчин, разыскиваемых за убийство и нападения на женщин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с представителями Следственного комитета РФ задержали в Санкт-Петербурге двоих мужчин, которых разыскивали за убийство и нападения на женщин. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу.

"Следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны двое мужчин 1983 и 1998 годов рождения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подозреваемых разыскивали за преступления, предусмотренные статьями 162 УК РФ ("Разбой"), 325 УК РФ ("Похищение или повреждение документов"), 131 УК РФ ("Изнасилование") и 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

По версии следствия, задержанные причастны к убийству женщины, совершенному в начале июля этого года. Один из мужчин в ходе ссоры нанес смертельную травму женщине. Затем злоумышленник со своим сообщником похитил ключи от квартиры и автомобиль, принадлежавшие убитой. Тело женщины преступники положили в чемодан, вывезли в лес и спрятали. "В ходе проведения проверки показаний с участием подозреваемого тело потерпевшей было обнаружено", - отметили в ведомстве.

Кроме того, по данным СК, в конце августа задержанные напали на другую женщину. "Они, угрожая ножом, похитили паспорт, а также денежные средства и имущество 20-летней местной жительницы на сумму более 23 тыс. рублей, после чего изнасиловали ее и совершении насильственные действия сексуального характера", - отмечается в сообщении СК. По данным полиции, задержанные также причастны еще к одному преступлению: 2 сентября они, угрожая ножом, отобрали у 26-летней женщины смартфон и скрылись.

Как уточнили в управлении МВД по городу и Ленинградской области, задержанными оказались уроженцы Дагестана.