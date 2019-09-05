Попавшие на полигоне под обстрел танков трое солдат отсудили у Минобороны 4 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Трое бывших военнослужащих, пострадавших при стрельбах на полигоне в Ленинградской области в 2017 году, выиграли иск к Министерству обороны России на 4 млн рублей, которые им выплатят в качестве компенсации. Об этом сообщил ТАСС адвокат истцов Дмитрий Герасимов.

В сентябре 2017 года на Лужском полигоне в Ленинградской области при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от заданной траектории и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения. Один человек погиб на месте, остальные получили минно-взрывные ранения различной степени тяжести.

Иск подали бывшие военные Вадим Габдуллин, Арсен Османов и Дмитрий Пахмутов. "Пахмутов получит 2,5 млн рублей, Габдуллин - 1 млн рублей, Османов - 500 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что решение принято Лужским городским судом Ленинградской области в четверг. Представитель Минобороны на суде не присутствовал, и ведомство направило в инстанцию письменный отзыв.

Против начальника инженерных войск 6-й общевойсковой армии ЗВО Дениса Горелышева и начальника 33-го общевойскового артиллерийского полигона Виктора Кривошеина было возбуждено дело по части 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека").

В феврале текущего года Великоновгородский гарнизонный военный суд признал виновными Кривошеина и Горелышева, назначив им наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. В суде ТАСС сообщали, что военных не лишили права занимать определенные должности, а также отмечали, что часть обвинений с Горелышева и Кривошеина сняли. В частности, им вменялось бездействие, которое привело к инциденту на полигоне, однако эти обстоятельства не нашли подтверждения.