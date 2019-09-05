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Полиция задержала мужчину, устроившего дебош на борту рейса Тель-Авив - Петербург

Во время полета мужчина громко и нецензурно ругался, не реагируя на замечания бортпроводников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в международном аэропорту Пулково мужчину, который устроил дебош и грубо нарушал общественный порядок на борту самолета, который прилетел в Санкт-Петербург из Тель-Авива, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

"Правонарушитель доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково. В отношении него составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 "Мелкое хулиганство" и ст. 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения")", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

По данным полиции, мужчина во время рейса громко и нецензурно ругался в салоне самолета, вел себя вызывающе и не реагировал на замечания бортпроводников.

Мужчине грозит штраф или административный арест на срок 15 суток.

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РоссияСанкт-Петербург
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