В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Здание бывшего детского лагеря обрушилось в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, под завалами находятся три человека. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"Существует угроза повторных обрушений", - сообщили в главке.

Обрушение одного крыла пятиэтажного здания в поселке Новая Шурма произошло при его разборке рабочими. Площадь обрушения составляет 64 кв. м. "Под завалами находятся три человека", - уточнили в ГУ МЧС. На месте работают 50 человек и 17 единиц техники, ожидается прибытие кинологических расчетов.

"На данный момент на месте работают экстренные и оперативные службы, в том числе бригады скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф. Проводится разбор завалов. Дополнительная информация уточняется", - добавили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Ранее в экстренных службах региона сообщили ТАСС, что произошло обрушение здания бывшего детского лагеря.

В новость были внесены изменения (16:55 время мск) — добавлен комментарий Минздрава Подмосковья.