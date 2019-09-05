Источник: экипаж вертолета, потерпевшего крушение под Саратовом, получил легкие травмы

ТАСС, 5 сентября. Экипаж военного вертолета Ми-8, который опрокинулся на аэродроме в Саратовской области и загорелся, получил легкие травмы. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Трех военнослужащих осмотрели медики, у них есть легкие травмы", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавших госпитализировали. Кроме того, по его словам, сам вертолет принадлежал филиалу Военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" и совершал учебный полет.

Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин в свою очередь сообщил, что пожар на месте ЧП потушен.

"Вертолет полностью выгорел, сейчас возгорание потушено", - отметил он.