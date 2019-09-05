Восьмилетний мальчик получил травмы на эскалаторе в метро Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Школьник попал в больницу после того, как получил травму на эскалаторе в метро Санкт-Петербурга, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, в клинике которого находится мальчик.

"Мальчик восьми лет повредил руку, инцидент произошел на станции метро "Чкаловская". Ребенка госпитализировали, провели операцию, состояние стабильное, жизни мальчика ничего не угрожает", - рассказала собеседница агентства.

В комитете здравоохранения города ТАСС уточнили, что помимо мальчика, накануне в больницу после инцидента на станции "Василеостровская" также доставили девочку четырех лет. После осмотра ребенка отпустили домой.