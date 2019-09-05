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В Чечне обезвредили авиабомбу, пролежавшую в земле 20 лет

Снаряд весом в 250 кг был в рабочем состоянии и мог сдетонировать

ГРОЗНЫЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Специалисты обезвредили в Чечне 250-килограммовую авиабомбу и реактивный снаряд залпового огня, пролежавшие под землей около 20 лет, сообщила в четверг в пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

"Специалисты спасательного ведомства работали в Грозненском и Ачхой-Мартановском районах по заявкам от граждан, которые, обнаружив опасные находки, обратились в экстренные службы. Взрывоопасные предметы, пролежав под землей около 20 лет, были в рабочем состоянии и могли сдетонировать в любой момент", - сообщили в ведомстве.

Авиабомбу и снаряд на специальной технике транспортировали на полигон, где уничтожили путем подрыва. "Для их обезвреживания из Ростова-на-Дону прибыли специалисты Донского спасательного центра МЧС России, имеющие многолетний опыт работы по очистке территорий от неразорвавшихся боеприпасов. Операция прошла в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - добавили в пресс-службе.

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