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Ураган "Дориан"

Более 200 тыс. человек остались без электричества в США из-за урагана "Дориан"

В первую очередь перебои в подаче электричества затронули прибрежные районы штатов Джорджия и Южная Каролина

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Свыше 206 тыс. человек остались в четверг с утра без электричества в штатах Джорджия и Южная Каролина из-за урагана "Дориан", сформировавшегося в Атлантическом океане. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Согласно данным, которые размещены на портале poweroutage.us, отслеживающем в режиме реального времени отключения электроэнергии, к настоящему моменту их число удалось сократить до 76 тыс. случаев в Южной Каролине и 16 тыс. в Джорджии. В первую очередь перебои в подаче электричества затронули прибрежные районы штатов.

Эпицентр "Дориана", усилившегося в среду вечером до третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, находится сейчас примерно в 115 км от Чарлстона (штат Южная Каролина) и движется на северо-северо-восток со скоростью 3,6 м/с. Скорость ветра в порывах стихии достигает 51 м/с. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

На Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана погибли не менее 20 человек. Официальные лица отмечают, что, вероятнее всего, число жертв возрастет. Около 13 тыс. строений повреждены или разрушены. Затоплены обширные территории.

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