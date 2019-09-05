Тульский суд арестовал 20 человек из-за беспорядков на матче "Арсенала" и ЦСКА в Туле

ТАСС, 5 сентября. Центральный районный суд Тулы рассмотрел 55 протоколов о правонарушениях перед началом и в ходе матча чемпионата Российской премьер-лиги по футболу между тульским "Арсеналом" и ЦСКА, сообщила в четверг журналистам пресс-секретарь управления судебного департамента в Тульской области Ольга Дячук. Более чем по 30 из них назначены штрафы, по 20 делам - арест, двум людям назначены обязательные работы.

"Центральным районным судом г. Тулы вынесено 55 постановлений о привлечении к административной ответственности, из которых по 20 делам назначено административное наказание в виде административного ареста от трех до пяти суток; 33 [делам] - в виде административного штрафа в размере от 1000 до 20000 рублей; двум лицам назначены обязательные работы от 40 до 90 часов", - говорится в сообщении.

Большая часть дел была возбуждена по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ ("Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, при отсутствии в действиях уголовно наказуемого деяния"), уточнила Дячук. Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

Задержания болельщиков прошли перед началом и в ходе матча чемпионата Российской премьер-лиги по футболу между тульским "Арсеналом" и ЦСКА. Как отметили в УМВД, сотрудники полиции обеспечили общественный порядок и безопасность в ходе матча. Дежурства были организованы на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу столичного клуба.