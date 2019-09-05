Спасатели из-за шторма приостановили поиски женщины, пропавшей после ЧП с катером в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы в море около Судака, где в четверг после затопления катера пропала женщина, приостановлены из-за шторма. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"[Женщину] не нашли, работы приостановлены", - сказал собеседник. Он уточнил, что продолжать работы пока не позволяет поднявшийся шторм.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС по Республике Крым, сообщение о том, что катер "Камелот" терпит бедствие, поступило в 14:15. На помощь отправились сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, регионального "Крым-спас" и добровольцы. Всего были задействованы 26 человек и 10 единиц техники, в том числе восемь плавсредств.

В четверг неподалеку от Судака в 200-250 метрах от берега затонуло прогулочное судно. 13 человек спасены, поиски одного продолжаются.