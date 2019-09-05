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СК начал проверку по факту обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье

Ранее в МЧС сообщили, что обрушение одного крыла пятиэтажного здания в поселке Новая Шурма произошло при его разборке рабочими

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Следователи выехали на место обрушения здания бывшего детского лагеря в Сергиевом Посаде. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"На место происшествия незамедлительно выехала группа следователей следственного отдела по Сергиеву Посаду. Организовано проведение доследственной проверки", - сообщили в ГСУ.

Как сообщили ТАСС Главном управлении МЧС по Московской области, обрушение одного крыла пятиэтажного здания в поселке Новая Шурма произошло при его разборке рабочими. Площадь обрушения составляет 64 кв. м, существует угроза повторных обрушений. Под завалами находятся три человека. На месте работают 50 человек и 17 единиц техники, ожидается прибытие кинологических расчетов.

Ранее в экстренных службах региона сообщили ТАСС, что произошло обрушение здания бывшего детского лагеря.

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