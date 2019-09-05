Прокурор запросил максимальный срок заключения для подростка, убившего женщину на Кубани

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Гособвинитель в ходе прения сторон по делу об убийстве многодетной матери в поселке Псебай на Кубани попросил суд приговорить несовершеннолетнего обвиняемого к 10 годам колонии, а его совершеннолетнего подельника - к 19 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

"Гособвинитель заявил [ходатайство] о назначении наказания в виде 10 лет лишения свободы несовершеннолетнему подозреваемому и 19 лет лишения свободы совершеннолетнему", - сказали в пресс-службе суда.

10-летний срок для несовершеннолетнего - максимальный срок, который предусмотрен по предъявленному ему обвинению.

В мае 2018 года в кубанском поселке Псебай жестоко убили 40-летнюю мать пятерых детей. По подозрению в этом преступлении задержали 16-летнего подростка и 20-летнего молодого человека, которые сознались в убийстве. Установлено, что они, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, с особой жестокостью изнасиловали женщину, а затем убили ее, чтобы скрыть преступление. По делу проходят еще двое фигурантов, которые были подельниками подозреваемых в убийстве и по совершенным ранее краже и грабежу.