Спасатели привлекли глубоководный аппарат для поисков девочки в Вологодской области

ВОЛОГДА, 5 сентября. /ТАСС/. Глубоководный аппарат "Фалькон" задействован в поисках двухлетней девочки, которая пропала днем в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС РФ по региону.

"Спасатели-водолазы с глубоководным аппаратом "Фалькон" выехали из "Арктического спасательного учебно-научного центра" в Вытегре в село. Ожидается, что они приедут на место сегодня вечером и приступят к поискам. С помощью "Фалькона" планируется обследовать дно ближайших рек - Уфтюга и Кузеньга", - рассказали ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

Двухлетняя девочка пропала днем в среду, мать оставила ее без присмотра в песочнице с двумя сестрами шести и четырех лет, а сама пошла в соседний дом покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, она не обнаружила девочку, самостоятельные поиски результата не дали, женщина обратилась в полицию.

В связи с исчезновением ребенка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". По информации следственного управления СК РФ по области, у 29-летней женщины пять малолетних детей. Ранее она привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении по области, в поисках задействованы более 400 человек, включая сотрудников отдела криминалистики СУ СК РФ по Вологодской области в полном составе, руководство и следователей отдела по расследованию особо важных дел, сотрудников полиции, кинологов с собаками, специалистов МЧС России, представителей поисковых отрядов, волонтеров и местных жителей. "Сегодня работали водолазы, волонтеры прочесывали территорию села буквально как гребенкой. Проверяются заброшенные здания, сооружения, объекты ЖКХ, выгребные ямы и колодцы", - добавили в следственном управлении по области.

По прогнозу региональной метеослужбы, температура воздуха ближайшей ночью составит 7-12 градусов тепла, днем воздух прогревается до плюс 22 градусов, возможны небольшие дожди. По информации УМВД по области, девочка была одета в платье, колготки и шапочку.