Уголовное дело возбуждено после смерти женщины около больницы в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти женщины неподалеку от больницы в Севастополе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появился пост, автор которого утверждает, что врачи отказали в помощи пожилой женщине, сидевшей на лавочке около больницы, вскоре та умерла. В департаменте здравоохранения Севастополя началась служебная проверка, также проверку проводили сотрудники СК.

"По результатам процессуальной проверки сведений, выявленных в ходе мониторинга СМИ, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"), предусматривает до трех лет лишения свободы.