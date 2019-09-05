Три квадрокоптера задействованы в поисковой операции в Крыму, где затонул катер

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Спасатели, которые ищут женщину в районе, где в четверг затонул катер под Судаком, используют три квадрокоптера. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

"По дислокации используются три квадрокоптера", - сообщили в ведомстве.

Поисковая операция продолжается по береговой линии, на воде поиски приостановлены из-за шторма, сказал ТАСС источник в экстренных службах региона. Пропавшая - 40-летняя женщина.

Индивидуального предпринимателя, которому принадлежит затонувший катер, и членов экипажа сейчас опрашивают сотрудники правоохранительных органов, сообщил ТАСС глава городского округа, председатель городского совета Судака Сергей Новиков. По его данным, судно вышло из поселка Новый Свет и следовало в бухту Бугаз (территория Судака).

Судно затонуло в 200-250 метрах от берега. По уточненным данным МЧС Крыма, на катере находилось 13 человек (12 пассажиров и один член экипажа). 12 человек спасены.