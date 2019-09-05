В Ингушетии вынесли приговор одному из напавших на отделение почты в Карабулаке

МАГАС, 5 сентября. /ТАСС/. Одного из напавших в феврале 2019 года на отделение почты в городе Карабулаке (Республика Ингушетия) приговорили к четырем годам колонии строгого режима, сообщается в четверг на сайте республиканской прокуратуры.

Установлено, что шестеро мужчин, вооруженных автоматом Калашникова, тремя пистолетами Макарова, пистолетом ТТ, гранатами Ф-1 и РГН, напали на работников отделения почты в Карабулаке и завладели суммой около 400 тыс. рублей, поступившей для выплаты пенсий гражданам. Один из нападавших, обеспечивавший прикрытие, выстрелил более девяти раз в охранника.

"Карабулакский районный суд признал Гагиева виновным в инкриминируемых деяниях и с учетом активного способствования раскрытию и расследованию преступления, досудебного соглашения о сотрудничестве, назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Его осудили по ч. 4 ст. 162 и ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему").

Пятеро сообщников преступника задержаны, в отношении них судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее двоим из них суд вынес приговор. Шестой из злоумышленников, который непосредственно произвел выстрелы в охранника, скрылся, его объявлили в международный розыск.