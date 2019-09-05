Два человека пострадали при пожаре на производственной базе в Чебоксарах

ТАСС, 5 сентября. Два человека пострадали при пожаре, который произошел на производственной базе ООО "НПО Экология" в Чебоксарах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Чувашии.

"Пострадали два человека. Один из них госпитализирован", - отмечается в сообщении.

Сообщение о возгорании на территории производственной базы ООО "НПО Экология" поступило в четверг днем. По уточненной информации, горела пустая тара из-под лакокрасочных материалов рядом с двумя емкостями с мазутом общим объемом 40 куб. м.

Пожар удалось локализовать на площади 150 кв. м. В ликвидации возгорания были задействованы 67 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России - 35 человек и 10 единиц техники.

По данным главка МЧС, превышение ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.