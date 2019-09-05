СК возбудил дела о коммерческом подкупе на 20 млн рублей при ремонте вагонов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела о коммерческом подкупе компании-перевозчика вагоно-ремонтными компаниями на 20 млн рублей. Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сейчас по уголовным делам проходят 18 фигурантов.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий оперативниками УЭБиПК УТ МВД России по ЦФО и следователями СК России установлено, что с 2015 по 2018 год сотрудники и руководство ООО "Модум-транс" систематически получали незаконное денежное вознаграждение за осуществление ремонтов грузовых вагонов в вагоно-ремонтных депо АО "ВРК-1", АО "ВРК-2" и АО "ВРК-3", а также иных коммерческих организаций, специализирующихся на выполнении плановых видов ремонта грузовых вагонов. В общей сложности работники и руководство ООО "Модум-транс" незаконно получили денежное вознаграждение свыше 20 млн рублей", - сообщила Марковская.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 204, ст. 204.1 УК РФ (коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе). "В настоящее время к уголовной ответственности привлекаются 18 фигурантов из числа сотрудников коммерческой организации, а также вагоно-ремонтного депо", - отметила представитель ММСУТ. Следствие продолжает выявлять дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемых.