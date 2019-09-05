Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, выстрелившего в мужчину в Москве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, который ранил из огнестрельного оружия мужчину на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии в Москве.

"В дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве поступила информация, что во дворах жилых домов в районе Ярославского шоссе слышны выстрелы. К незамедлительно прибывшим росгвардейцам обратились очевидцы. Они сообщили, что в компании молодых людей, употреблявшей спиртные напитки, произошла ссора. В результате словесной перепалки один из них произвел несколько выстрелов из оружия в сторону другого, после чего скрылся в неизвестном направлении", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Росгвардии оказали пострадавшему доврачебную помощь и вызвали на место происшествия бригаду медиков. Спустя несколько минут, при объезде прилегающей территории, недалеко от места совершения противоправных действий стражи правопорядка задержали злоумышленника по приметам, которые им сообщили очевидцы.

"Им оказался 34-летний уроженец Ростовской области. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был передан сотрудникам полиции, а пострадавший нарядом скорой помощи доставлен в одну из больниц города", - заключили в пресс-службе.