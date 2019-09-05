CNN: вызванные ураганом "Дориан" торнадо разрушили несколько домов в США

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Торнадо, образовавшиеся под воздействием урагана "Дориан", который находится менее чем в 100 километрах от побережья США, разрушили несколько домов в штате Северная Каролина. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По ее данным, несколько торнадо образовались на непродолжительное время в четверг в штатах Северная и Южная Каролина. Некоторые из них были достаточно мощными, чтобы разрушить утром несколько жилых домов и другие постройки на территории северного штата. К настоящему моменту информации о пострадавших или погибших не поступало. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, опасность образования торнадо, особенно в прибрежных районах, будет сохраняться в течение дня и распространится также на штат Вирджиния.

Метеорологи отмечают, что эпицентр "Дориана", вновь ослабевшего до второй категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, находится сейчас в 80 км от города Чарльстон (Южная Каролина). Скорость ветра в порывах достигает 48 м/с, ураган движется в северо-северо-восточном направлении со скоростью 3,6 м/с. Более 250 тыс. жителей Южной Каролины испытывают в четверг перебои в подаче электроэнергии.