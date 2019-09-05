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Шторм "Фернанд" обрушил на штат в Мексике шесть месячных норм осадков за несколько часов

В штате Нуэво-Леон выпало 600 л воды на 1 кв. метр

МЕХИКО, 5 сентября. /ТАСС/. Тропический шторм "Фернанд" не причинил серьезного ущерба северо-востоку Мексики, однако принес в регион сильные дожди. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала Televisa координатор сил гражданской обороны страны Давид Леон.

"В штате Нуэво-Леон выпало 600 л воды на квадратный метр, а в некоторых районах - 370 л, - сказал Леон. - Другими словами, за несколько часов объем осадков оказался выше, чем за полгода". По предварительным данным, в Нуэво-Леоне один человек пропал без вести, в граничащем с ним штате Тамаулипас никто не пострадал. Леон добавил, что власти продолжают следить за ситуацией в регионах и готовы оказать населению помощь, если будет необходимо.

К настоящему времени "Фернанд" потерял силу и превратился в тропическую депрессию. Согласно прогнозам метеорологов, в настоящее время на обоих побережьях Мексики нет угрозы новых ударов стихии.

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