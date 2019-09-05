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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Ивановской области

Среди низ двое детей

ТАСС, 5 сентября. Рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Палехском районе под Ивановом, в результате пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом ТАСС в четверг сообщил начальник пресс-службы УМВД по Ивановской области Владистав Радостин.

"Рейсовый автобус Иваново - Пучеж, пострадали семь человек. Среди пострадавших мальчики семи и 12 лет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, ГУ МЧС и медики", - сказал он.

У пострадавших ушибы и ссадины, уточнил Радостин. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, информация об аварии поступила на пульт дежурного около 19:12 мск. В ликвидации последствий принимают участие 19 человек и восемь единиц техники.

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РоссияИвановская область
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