Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Ивановской области

ТАСС, 5 сентября. Рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Палехском районе под Ивановом, в результате пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом ТАСС в четверг сообщил начальник пресс-службы УМВД по Ивановской области Владистав Радостин.

"Рейсовый автобус Иваново - Пучеж, пострадали семь человек. Среди пострадавших мальчики семи и 12 лет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, ГУ МЧС и медики", - сказал он.

У пострадавших ушибы и ссадины, уточнил Радостин. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, информация об аварии поступила на пульт дежурного около 19:12 мск. В ликвидации последствий принимают участие 19 человек и восемь единиц техники.