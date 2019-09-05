Пятеро школьников угнали родительскую машину и попали в ДТП на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Один ребенок погиб и двое пострадали в результате ДТП в Апанасенковском районе Ставропольского края. Пятеро школьников попали в аварию в четверг, катаясь на автомобиле, принадлежащем родителям одного из них, сообщили журналистам в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

"По предварительной версии, группа школьников, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны взрослых, решили покататься на легковом автомобиле "Ока", принадлежащем одному из родителей подростков. Двигаясь по проселочной дороге, несовершеннолетний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. На месте ДТП скончался 13-летний мальчик", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, авария произошла около 18:30 мск возле села Дербетовки. В момент ДТП в машине находились пятеро подростков, учеников 7-го и 9-го классов местной школы.

Подростка, находившегося на переднем пассажирском сидении, в момент ДТП выбросило из машины, он погиб. Травмы в происшествии также получили двое несовершеннолетних, им оказана медицинская помощь. Обстоятельства происшествия, а также степень ответственности родителей и самих подростков устанавливает следствие.