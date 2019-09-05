Почти 150 человек разбирают завалы после обрушения бывшего детского лагеря в Подмосковье

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Почти 150 человек и 45 единиц техники разбирают завалы обрушившегося здания бывшего детского лагеря в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС.

"Всего к ликвидации последствий происшествия привлекается 146 человек и 45 единиц техники, в том числе от МЧС России - 91 человек и 22 единицы техники", - сообщили в ведомстве. Кроме того, в готовность приведены еще 50 человек и пять единиц техники.

Как добавили в пресс-службе, спасатели с помощью башенного автокрана, фронтальных погрузчиков и самосвала проводят разбор крупных элементов обрушения около здания для обеспечения подъезда спасательной техники. В ночное время освещение места работ будет осуществляться световыми мачтами и прожекторами.

Обрушение крыла пятиэтажного здания в поселке Новая Шурма при его разборке рабочими произошло в четверг. Площадь обрушения составила 64 кв. м. Под завалами оказались три человека.