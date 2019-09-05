Синоптики ожидают, что "Дориан" достигнет побережья Канады 7 сентября

ОТТАВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ураган "Дориан" достигнет атлантического побережья Канады в ближайшую субботу. Об этом в четверг сообщило канадское Национальное метеобюро.

Отмечается, что стихия затронет провинции Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда. При этом ураган ослабеет до первой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Это означает, что максимальная скорость ветра будет достигать 33-42 м/с. Также стихия принесет в эту часть Канады проливные дожди.

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, эпицентр "Дориана", вновь ослабевшего с третьей до второй категории по шкале Саффира - Симпсона, находится сейчас в 80 километрах от города Чарльстон (Южная Каролина). Скорость ветра в порывах достигает 48 м/с, ураган движется в северо-северо-восточном направлении со скоростью 3,6 м/с.

По шкале Саффира - Симпсона при максимальной скорости ветра от 33 до 42 м/с включительно урагану присваивается первая категория, при порывах от 43 до 49 м/с - вторая, а при скорости ветра свыше 50 и до 58 м/с он уже относится к третьей категории.

Сезон ураганов в Атлантике обычно приходится на период с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.