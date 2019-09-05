После обыска в московском штабе ФБК задержали восемь человек

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали восьмерых человек в ходе обыска в московском штабе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом ТАСС сообщила адвокат Татьяна Молоканова, которая оказывает правовую помощь задержанным.

"По моей информации, восемь задержанных доставлены в отдел полиции по Мещанскому району Москвы. Сейчас я следую туда, чтобы узнать причину задержания", - сказала она.

В свою очередь адвокат Владимир Воронин, сотрудничающий с ФБК, отметил, что следственные действия в столичном штабе фонда еще не завершены.