Президент Гондураса объявил в стране режим ЧС из-за засухи

МЕХИКО, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Гондураса объявили в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильной засухи. Об этом сообщил в четверг президент центральноамериканской республики Хуан Орландо Эрнандес.

"В этом году воздействие засухи оказалось очень серьезным, - написал глава государства в своем "Твиттере". - Нехватка воды отразится на сельском хозяйстве и нашей повседневной жизни. Мы объявили режим ЧС, но население также должно внести свой вклад, потому что мы оказались в невиданной прежде ситуации".

Эрнандес указал, что на следующей неделе проведет совещание, в ходе которого будет обсуждаться ущерб, вызванный отсутствием дождей. Сильнее всего от засухи пострадали регионы на востоке, в центре и на юге страны.