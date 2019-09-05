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Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Ивановской области увеличилось до 10

Их осмотрели врачи и отправили на амбулаторное лечение

ТАСС, 5 сентября. Число пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика в Палехском районе Ивановской области увеличилось до 10. Об этом ТАСС в четверг сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе района.

Ранее сообщалось о семерых пострадавших.

"Пострадали десять человек, их всех осмотрели медики и отправили на амбулаторное лечение", - сказала собеседница агентства.

Всего в автобусе, который следовал по маршруту Иваново - Пучеж, находилось более 20 человек. По предварительным данным, водитель грузовика пытался совершить обгон, не справился с управлением и врезался в автобус, который двигался во встречном направлении.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, информация об аварии поступила на пульт дежурного около 19:12 мск. В ликвидации последствий принимают участие 19 человек и восемь единиц техники.

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