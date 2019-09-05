Суд рассмотрит ходатайства Мамаева и Кокорина об условно-досрочном освобождении из колонии

АЛЕКСЕЕВКА /Белгородская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрит в пятницу на выездном заседании в исправительной колонии №4 ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также Кирилла Кокорина, осужденных за две драки в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Рассмотрение ходатайств об условно-досрочном освобождении Мамаева и Кокориных в рамках выездного заседания суда в исправительной колонии №4 назначено на 09:00 мск", - сказала представитель суда.

В случае удовлетворения соответствующих ходатайств осужденные выйдут из колонии через 10 дней, когда решение суда вступит в силу, если его не обжалует прокуратура. В противном случае братья Кокорины и другой фигурант дела - детский тренер по футболу Александр Протасовицкий - должны выйти на свободу в декабре этого года, у Мамаева срок наказания заканчивается в ноябре. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ФСИН России, судебное заседание пройдет в закрытом режиме.

В связи с тем, что спортсмены зарекомендовали себя в колонии с положительной стороны, в частности, "вели пропаганду здорового образа жизни", руководство исправительного учреждения намерено дать им положительную характеристику и поддержать на заседании ходатайство об условно-досрочном освобождении. Пострадавший в потасовке с игроками директор департамента Минпромторга Денис Пак отказался приезжать на заседание, а его защита направила в суд ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие потерпевшего или его представителя.

Братья Кокорины и Мамаев отбывают наказание в колонии общего режима для впервые осужденных. Они работают упаковщиками в швейном цехе, в содеянном раскаялись. Им выделили ежедневно полтора часа для тренировок на футбольном поле, на котором в середине августа команда из числа заключенных колонии, Мамаева и Кокорина в формате "шесть на шесть" провела товарищеский футбольный матч и обыграла клуб профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Салют Белгород" со счетом 4:2. Протасовицкий отбывает наказание в одной из колоний в Брянской области, он также подал ходатайство об УДО.

За что осуждены

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин и их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы. Возле гостиницы "Пекин" они напали на водителя "Мерседеса" Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак. В ходе конфликта также пострадал гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин, попытавшийся успокоить нападавших.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к 1,5 года колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к 1,5 года колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно. Они были этапированы в колонию в начале июля.