На границе Новой Зеландии изъяли самую крупную партию наркотиков в истории страны

СИДНЕЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Таможня Новой Зеландии изъяла крупную партию метамфетамина, спрятанного в партии электродвигателей. Как сообщается в пятницу на официальном сайте службы, приблизительная стоимость партии составляет почти $150 млн.

"Таможня изъяла 469 кг метамфетамина, спрятанного внутри партии электродвигателей. Это самая крупная партия наркотиков, изъятая таможенной службой на границе Новой Зеландии в истории страны. <…> Во время операции были арестованы три человека: двое граждан Канады и один новозеландец, все они сегодня предстанут перед городским судом Окленда", - указано в сообщении.

Как отмечают в таможенной службе, изъятие крупной партии наркотиков стало результатом расследования деятельности международного наркосиндиката, связанного с одним из предприятий в Новой Зеландии, которое было начато в середине 2019 года. В рамках этого расследования, сотрудники таможенной службы обыскали контейнер с электродвигателями, прибывший из Таиланда, и обнаружили 60 пакетов с метамфетамином, общий вес которых составил 469 кг. Приблизительная стоимость наркотиков оценивается в 235 млн новозеландских долларов ($148,8 млн).