CNN: в США из-за урагана "Дориан" умерли пять человек

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Пять человек умерли в США из-за урагана "Дориан", который находится сейчас недалеко от побережья штата Северная Каролина. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN .

По сведениям телеканала, по различным причинам, вызванным приближением урагана, во Флориде умерли три человека, и двое - в Северной Каролине. CNN констатирует, что в данном случае речь не идет о непосредственных жертвах урагана - так, в Северной Каролине у мужчины произошел сердечный приступ, когда он пытался достать из воды лодку, чтобы ее не повредило во время бури.

Согласно последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан" находится сейчас примерно в 60 км к юго-востоку от американского прибрежного города Уилмингтон (штат Северная Каролина) и движется в северо-восточном направлении со скоростью 5,9 м/с. Максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 44 м/с. Согласно прогнозам, "Дориан" будет находиться у побережья Северной Каролины и в пятницу. В последующие несколько дней он, вероятно, начнет ослабевать.