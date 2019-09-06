В Красноярском крае в поисках четырехлетнего ребенка задействовано более 250 человек

КРАСНОЯРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Четырехлетний ребенок пропал в Ирбейском районе Красноярского края. В его поисках задействовано более 250 человек. Об этом в пятницу сообщает региональное управление Следственного комитета.

Мальчик пропал в четверг вечером в деревне Березовке. По данному факту возбужденно уголовное дело по пункту "в" части 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").

"В поисковых мероприятиях принимают участие более 250 человек", - говорится в сообщении. В поисках задействованы сотрудники СК, полиции, МЧС, волонтеры и местные жители.

По предварительной версии следствия, отец ребенка ушел в лес за грибами. Мать ребенка осталась с ним и еще тремя детьми дома. Ребенок играл в ограде дома и, когда женщина отвлеклась, открыл калитку и ушел. На расстоянии 1,5 км найдены следы обуви ребенка.

В ведомстве отмечают, что родители ребенка характеризуются положительно.