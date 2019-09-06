Поиски женщины возобновлены в Крыму после затопления катера

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Спасатели возобновили поиски женщины, которая пропала после того, как катер затонул в Черном море около города Судак, сообщили ТАСС в экстренных службах округа.

Ранее сообщалось, что поиски были приостановлены на ночь.

"Поиски возобновлены. Сейчас будут прочесывать береговую линию", - сказал собеседник.

В экстренных службах Южного федерального округа агентству уточнили, что пропала женщина 1959 года рождения, приехавшая из Ростовской области.

Другой источник добавил, что катер, который затонул, выходил в море в хорошую погоду, но вдали от берега попал в шторм.

В четверг неподалеку от Судака в 200-250 м от берега затонуло прогулочное судно. 13 человек спасены, поиски одного продолжаются.