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Поиски женщины возобновлены в Крыму после затопления катера

Их приостанавливали на ночь

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Спасатели возобновили поиски женщины, которая пропала после того, как катер затонул в Черном море около города Судак, сообщили ТАСС в экстренных службах округа.

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Ранее сообщалось, что поиски были приостановлены на ночь.

"Поиски возобновлены. Сейчас будут прочесывать береговую линию", - сказал собеседник.

В экстренных службах Южного федерального округа агентству уточнили, что пропала женщина 1959 года рождения, приехавшая из Ростовской области.

Другой источник добавил, что катер, который затонул, выходил в море в хорошую погоду, но вдали от берега попал в шторм.

В четверг неподалеку от Судака в 200-250 м от берега затонуло прогулочное судно. 13 человек спасены, поиски одного продолжаются.

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