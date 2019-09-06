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Сотрудник магазина в Москве избил покупателя за кражу бутылки водки

Пострадавшего мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали администратора магазина, который избил до состояния комы покупателя магазина самообслуживания, заподозрив того в краже бутылки водки. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе московского главка МВД.

"Инцидент произошел в магазине по адресу: ул. Дубнинская, д. 36. Администратор учреждения заметил, как мужчина пытается скрытно вынести из зала бутылку водки. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого сотрудник магазина несколько раз ударил покупателя, в результате чего тот был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Прибывшие полицейские задержали правонарушителя", - сказали в полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью").

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