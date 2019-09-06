Ущерб от лесных пожаров в 2019 году оценят после 1 октября

МОСКВА, 6 сентября, /ТАСС/. Оценку ущерба, нанесенного лесными пожарами в этом году, начнут проводить после 1 октября, сообщили в пятницу ТАСС в Минприроды России.

"Сейчас мы уже завершаем тушение пожаров. Пожароопасный сезон с 1 мая до 1 октября, после завершения этого сезона начинают подводиться итоги", - сказал собеседник агентства. По данным министерства, все большие пожары были ликвидированы две недели назад.

Пожароопасный сезон действует в 83 регионах, в двух из них введен режим чрезвычайной ситуации, а на территории 42 регионов действует особый противопожарный режим.