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Лесные пожары в России

Ущерб от лесных пожаров в 2019 году оценят после 1 октября

По данным Минприроды, все большие пожары ликвидированы

МОСКВА, 6 сентября, /ТАСС/. Оценку ущерба, нанесенного лесными пожарами в этом году, начнут проводить после 1 октября, сообщили в пятницу ТАСС в Минприроды России.

"Сейчас мы уже завершаем тушение пожаров. Пожароопасный сезон с 1 мая до 1 октября, после завершения этого сезона начинают подводиться итоги", - сказал собеседник агентства. По данным министерства, все большие пожары были ликвидированы две недели назад.

Пожароопасный сезон действует в 83 регионах, в двух из них введен режим чрезвычайной ситуации, а на территории 42 регионов действует особый противопожарный режим.

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РоссияЛесные пожары в России
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