Авиарейс "Руслайна" из Воронежа в Петербург отложен дважды за утро по техническим причинам

ВОРОНЕЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Авиарейс компании "Руслайн" из Воронежа в Санкт-Петербург с утра пятницы откладывается уже дважды, задержка вылета составляет почти три часа, сказала ТАСС сотрудник справочной службы аэропорта Воронежа.

"Вылет самолета авиарейса "Руслайн" в Пулково с утра пятницы откладывается второй раз: первый раз он был отложен с 07:15 до 08:15 мск, сейчас - до 09:30 мск", - сказала собеседница агентства.

Представитель справочной службы авиакомпании "Руслайн" пояснила корреспонденту ТАСС, что вылет отложен по техническим причинам, не уточнив подробности.

В предыдущие два дня самолет, совершавший вылет из Воронежа в Петербург на этом же рейсе, дважды совершал экстренную посадку.

В четверг в 07:15 мск из Воронежа в Санкт-Петербург (Пулково) вылетел самолет Bombardier CRJ-100/200 авиакомпании "Руслайн" с 31 пассажиром на борту. Вскоре после взлета командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за отказа дополнительной энергетической установки. В 08:41 самолет, выработав в воздухе запас горючего, совершил экстренную посадку, на борту никто не пострадал.

Этот же рейс в среду также был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неубранного после взлета шасси, на борту самолета в тот момент находилось 37 человек. Воронежская транспортная прокуратура начала проверки после инцидентов.