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Полиция в Мурманске начала проверку после осквернения подростками мемориала воинам ВОВ

Ранее в интернете появилось видео, на котором злоумышленники с помощью баллончика с краской наносят надписи на мемориал

МУРМАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Полиция начала проверку информации об осквернении подростками мемориала в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне в мурманском районе Росляково, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального УМВД.

"Начата проверка, проводится комплекс мероприятий по установлению личностей", - сказал собеседник агентства.

Ранее в интернете появилось видео, на котором трое подростков с помощью баллончика с краской наносят надписи на мемориал, расположенный на центральной улице района.

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