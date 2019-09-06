Спасатели продолжают поиски людей под завалами бывшего детского лагеря в Подмосковье

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Спасатели ведут поиски пострадавших при обрушении здания бывшего детского лагеря в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС.

"По состоянию на 08:00 6 сентября продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску возможных пострадавших при обрушении стены неэксплуатируемого здания в городском округе Сергиев-Пасад, населенном пункте Новая Шурма, - сообщили в ведомстве. - Объем разобранных завалов составляет 70 кубометров".

Обрушение крыла пятиэтажного здания в поселке Новая Шурма при его разборке рабочими произошло в четверг. Площадь обрушения составила 64 кв. м. Под завалами оказались три человека.

Спасатели разбирали завалы обрушившегося здания бывшего детского лагеря Подмосковья в течение всей ночи. К ликвидации последствий происшествия были привлечены 146 человек и 45 единиц техники, в том числе от МЧС России - 91 человек и 22 единицы техники.