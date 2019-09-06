Ураган "Дориан" ослабел до первой категории

ТАСС, 6 сентября. Ураган "Дориан", достигнувший побережья штата Северная Каролина, ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона. Об этом в пятницу сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, максимальная скорость ветра составляет 145 км/ч. "Дориан" находится сейчас примерно в 64 км к юго-востоку от города Уилмингтон (Северная Каролина) и движется вдоль побережья в северо-восточном направлении со скоростью 24 км/ч.

По сведениям телеканала CNN, жертвами урагана в США стали уже пять человек. К настоящему времени около 2 млн американских граждан, проживающих на атлантическом побережье, оповещены о необходимости эвакуации в связи с приближением "Дориана". Местные телеканалы транслируют кадры, на которых видно, как жители прибрежных районов готовятся к возможному удару стихии. Они, в частности, активно запасаются продовольствием, водой и горючим, а также заколачивают оконные ставни.

На Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана погибли не менее 30 человек. Официальные лица отмечают, что это не окончательная цифра. Около 13 тыс. строений повреждено или разрушено. Затоплены обширные территории.