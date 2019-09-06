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Двух рабочих придавило вагонеткой в угольной шахте в Коми

Пострадавших передали медикам

СЫКТЫВКАР, 6 сентября. /ТАСС/. Двое горняков пострадали при погрузке шлака в шахте "Комсомольская" АО "Воркутауголь" в Республике Коми. Их придавило вагонеткой, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"Двоих рабочих придавило вагонеткой при погрузке шлака на шахте "Комсомольской" в Воркуте. Они доставлены на поверхность, были в сознании, переданы медикам", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Шахта продолжила работу в обычном режиме, эвакуация горняков не потребовалась, добавили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Воркутауголь", двое рабочих госпитализированы с тяжелыми травмами. "Пострадали сотрудники подрядной организации. Они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Причины инцидента сейчас выясняются", - сообщил сотрудник пресс-службы предприятия Андрей Харайкин.

По данным компании, шахта "Комсомольская", запущенная в 1977 году, является самой глубокой в России. Добыча угля здесь ведется на глубинах порядка 1100 м.

В новость внесены изменения (10:38 мск) - добавлены подробности.

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