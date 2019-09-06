В Сочи из-за сильных дождей сошли сели

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Половина месячной нормы осадков выпала за минувшую ночь в Сочи, нарушено автомобильное сообщение с несколькими населенными пунктами, у жителей 30 частных домов отключен газ, сообщили журналистам в пресс-службе администрации курортного города.

Накануне было объявлено штормовое предупреждение, синоптики прогнозировали сильные дожди, существовала угроза подъема уровня воды в реках и схода селей.

"За прошедшую ночь самые сильные осадки выпали в Хостинском районе - 60 мм, за пять часов ливня выпала практически половина месячной нормы осадков. В районе села Калиновое Озеро на дорогу сошел сель объемом около 1000 кубометров, данная дорога ведет к пяти населенным пунктам. К полудню движение автомобилей восстановят. На Новороссийском шоссе (старая дорога) также сошел небольшой сель, временно перекрыто движение автотранспорта и отключен газ в 30 частных домах", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Хостинском районе Сочи, где сошел сель, жители временно ездят по альтернативной грунтовой дороге. Людей доставляют на автобусе до места схода селя, затем по поврежденному участку дороги они идут пешком, после чего их встречает другой автобус и везет дальше до места назначения. В районе схода оползня на Новороссийском шоссе последствия стихии планируют ликвидировать к 11:00 мск, также ведутся работы по восстановлению газоснабжения.

"В целом минувшей ночью уровень рек на территории Сочи не превысил неблагоприятных отметок. Подтопленных домовладений нет", - отметили в пресс-службе.

Также прошлой ночью сильные дожди прошли в Анапе, за сутки выпало 20 мм осадков, в администрации города пояснили, что придворовые территории и дома не подтоплены, были подтоплены проезжие части улиц, специалисты оперативно ликвидировали последствия непогоды.