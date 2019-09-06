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Что известно о задержании сотрудника ОДК Александра Коршунова

В Италии по запросу США арестовали сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова. Его подозревают в краже коммерческих секретов авиастроительной компании GE Aviation. 

Что произошло

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Директора по развитию бизнеса ОДК (входит в группу Ростех) Александра Коршунова арестовали в аэропорту Неаполя 30 августа. Основанием для этого послужил выданный США международный ордер. 

Американские власти подозревают Коршунова в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у авиастроительной компании из США GE Aviation для модернизации российских двигателей ПД-14. 

Имя российского менеджера занесли в списки разыскиваемых Интерполом. Как пишет агентство ANSA, обвинения в адрес россиянина были выдвинуты штатом Огайо. По неподтвержденным данным, менеджер прибыл в Италию в отпуск.

В чем суть обвинений

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Вместе с россиянином по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки. По данным властей США, Бьянки ранее работал на дочернем предприятии GE Aviation, а позже перешел в компанию Aernova в Италии. Aernova и "ОДК-Авиадвигатель", входящая в структуру ОДК, якобы заключили контракт о консалтинговых услугах, в рамках которого Бьянки от имени Коршунова нанимал действующих и бывших сотрудников итальянской "дочки" GE Aviation для консультационных работ. 

Как заявляют американские власти, нанятые специалисты в феврале представили заказчику отчет, в котором "изложили свои рекомендации относительно конструкции редуктора для ПД-14".

По мнению обвинителей, Коршунов хотел использовать полученные данные для проекта перспективного гражданского двигателя большой тяги ПД-35.

Как отреагировали власти РФ

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Владимир Путин допустил, что задержание Коршунова может быть связано с конкурентной борьбой. С этой версией также согласны в МИД РФ.

Ситуация находится на контроле посольства России в Италии. Сотрудники дипмиссии уже получили консульский доступ к россиянину. Дипломаты требуют немедленно отозвать запрос на экстрадицию Коршунова из Италии.

Представитель Ростеха сообщил журналистам, что госкорпорация разбирается в ситуации, а сотруднику ОДК оказывают всю необходимую помощь, в том числе юридическую поддержку. В корпорации уверены, что Коршунов не причастен к какой-либо противоправной деятельности.

О двигателях

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Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных.

Головной исполнитель по программе ПД-14 - ОДК, головной разработчик - пермское "ОДК-Авиадвигатель", головной изготовитель - "ОДК-Пермские моторы" (также входит в ОДК).

Первый серийный ПД-14, как ожидается, будет выпущен в 2020-2021 годы. Как сообщал ранее управляющий директор - генеральный конструктор "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев, ПД-35 может пойти в серию в 2028 году.

 

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