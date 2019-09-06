Что известно о задержании сотрудника ОДК Александра Коршунова

Вместе с россиянином по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки. По данным властей США, Бьянки ранее работал на дочернем предприятии GE Aviation, а позже перешел в компанию Aernova в Италии. Aernova и "ОДК-Авиадвигатель", входящая в структуру ОДК, якобы заключили контракт о консалтинговых услугах, в рамках которого Бьянки от имени Коршунова нанимал действующих и бывших сотрудников итальянской "дочки" GE Aviation для консультационных работ.

Как заявляют американские власти, нанятые специалисты в феврале представили заказчику отчет, в котором "изложили свои рекомендации относительно конструкции редуктора для ПД-14".

По мнению обвинителей, Коршунов хотел использовать полученные данные для проекта перспективного гражданского двигателя большой тяги ПД-35.