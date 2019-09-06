СМИ: в Марселе несовершеннолетний напал с ножом на работников школы

ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Две работницы начальной школы во французском Марселе пострадали в пятницу в результате нападения неизвестного, вооруженного ножом. Об этом сообщает радиостанция France Info.

По ее данным, нападение произошло в учебном заведении примерно в 06:30 по местному времени (07:30 мск). Мужчина с голым торсом зашел в столовую и ударил ножом в живот одну из нянь (ATSEM - муниципальный работник в детском саду или начальной школе - прим. ТАСС), вторая сотрудница, находившаяся рядом, получила несколько ударов кулаком. Обоих женщин немедленно доставили в больницу. По данным радиостанции, их жизни ничто не угрожает.

Спустя пару часов полицейские задержали подозреваемого. В Twitter полиции департамента Буш-дю-Рон отмечается, что нападавший был один. Ни персональные данные, ни мотивы, толкнувшие мужчину на соответствующий поступок, не сообщаются. По данным радиостанции, речь идет о несовершеннолетнем молодом человеке.