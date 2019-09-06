Авиабомба 20-летней давности найдена вблизи дагестанского села

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Авиабомба обнаружена в районе села Доргели Карабудахкентского района Дагестана, саперы планируют обезвредить ее путем подрыва. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ по Дагестану.

"В районе села Доргели ведется разминирование обнаруженной авиабомбы. Взрывотехниками подготавливается ее подрыв на месте обнаружения. Район оцеплен, население эвакуировано", - сообщил собеседник.

По его словам, авиабомба в районе могла остаться после военных событий 1999 года, когда федеральные войска и ополченцы воевали с боевиками.