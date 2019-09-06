В Белоруссии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве гражданки России

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Следствие предъявило жителю Белоруссии обвинение в убийстве гражданки России, совершенное в Гомельской области. Об этом сообщила в пятницу в распространенном сообщении официальный представитель управления Следственного комитета (УСК) по Гомельской области Мария Кривоногова.

"На основании собранных по делу доказательств мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 ("Убийство") Уголовного кодекса Республики Беларусь. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по окончании расследования", - сказала представитель следствия.

По материалам дела, 45-летняя гражданка РФ, жительница Мурманской области, несколько лет назад приобрела дом в деревне Круговец Жлобинского района Белоруссии. Летом она жила в этом доме вместе с тремя несовершеннолетними детьми. Потерпевшая поддерживала отношения с 34-летним мужчиной, который помогал ей по хозяйству.

По данным следствия, в период времени с вечера 22 августа по ночь 23 августа во дворе дома между потерпевшей и нетрезвым мужчиной возник конфликт, в ходе которого он сначала ударил ее, а потом задушил. С целью сокрытия преступления мужчина закопал тело рядом с границей дачного участка. Кривоногова сообщила, что при осмотре места происшествия было извлечено тело потерпевшей.

"Благодаря оперативным мероприятиям, проведенным сотрудниками уголовного розыска Жлобинского РОВД, мужчина был задержан", - отметили в УСК по Гомельской области.