Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой

ВОЛОГДА, 6 сентября. /ТАСС/. Двухлетнюю девочку, которая пропала в среду днем в селе Красное Вологодской области, в пятницу удалось найти живой. Об этом сообщили ТАСС в главном управлении МЧС РФ по области.

"Девочку нашли сегодня живой, в удовлетворительном состоянии, сейчас доставляют к медикам, чтобы осмотрели, оказали необходимую помощь. Ребенка нашли неподалеку от села, все подробности сейчас выясняются", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по области.

В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям в свою очередь заявили, что состояние ребенка тяжелое. "Состояние ребенка тяжелое. Была почти обездвижена. Она плакала. Ей была оказана первая помощь, ребенка укутали в теплые вещи", - привели в Центре слова исполнительного директора организации Екатерины Мизулиной.

Старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Наталья Летенкова рассказала ТАСС, что девочку обнаружили в лесу и сейчас планируют доставить санавиацией в Вологодскую областную больницу.

Девочка пропала в среду около 11:00 мск, мать оставила ее без присмотра в песочнице с двумя сестрами шести и четырех лет, а сама пошла в соседний дом покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, она не обнаружила дочь. Самостоятельные поиски результата не дали, и женщина обратилась в полицию.

По информации следственного управления СК РФ по области, у 29-летней женщины пять малолетних детей. Ранее она привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учете в полиции. В поисках ребенка были задействованы более 400 человек.