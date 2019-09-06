Атлантическое побережье во власти "Дориана". Фото

Наибольший ущерб он нанес Багамским островам. По последним данным, на архипелаге погибло не менее 30 человек. Официальные лица отмечают, что это не окончательная цифра. Около 13 тыс. строений повреждено или разрушено, обширные территории затоплены.

28 августа в Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Дориан", который за два дня усилился до урагана.

Премьер-министр островного государства Хьюберт Миннис сообщил в эфире американского телеканала CNN, что спасательные и поисковые операции на архипелаге продолжаются. По его словам, местные авиаперевозчики предоставят некоторым из жителей Багамских островов бесплатные билеты, чтобы они могли покинуть зону бедствия.

На территории США ввели режим ЧС в штатах Флорида, Джорджия, Северная Каролина и Южная Каролина. Президент США отменил свой визит в Польшу и предупредил, что "Дориан" может стать одним из сильнейших ураганов, которые обрушивались на Соединенные Штаты.

6 сентября, достигнув побережья штата Северная Каролина, ураган ослабел до первой категории. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, максимальная скорость ветра составляет 145 км/ч.

По сведениям телеканала CNN, жертвами урагана в США стали уже пять человек. К настоящему времени около 2 млн американских граждан, проживающих на атлантическом побережье, оповещены о необходимости эвакуации в связи с приближением "Дориана".