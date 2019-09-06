СК возбудил дело на граффитчика, распылившего газ в лицо полицейского в Москве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело на граффитчика, прыснувшего из перцового баллончика в лицо транспортного полицейского в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следственными органами ММСУТ СК России возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 2000 года рождения. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сообщила Марковская.

Ночью 25 августа на станции Москва - Павелецкая сотрудники транспортной полиции выявили в товарном парке группу молодых людей, которые рисовали баллончиками на железнодорожных составах. Увидев полицейских, молодые люди попытались сбежать, а один из них распылил в лицо транспортного полицейского содержимое перцового баллончика. Полицейский получил химический ожог кожи лица, шеи и рук первой степени.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, трое граффитчиков были задержаны, двоим удалось скрыться. В отношении двух граждан - жителя Тюмени 2000 года рождения и жителя Владимира 1995 года рождения - возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ ("Вандализм, совершенный группой лиц"). Розыск их сообщников продолжается, сумма ущерба, причиненного железнодорожной компании, устанавливается.