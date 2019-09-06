Неизвестные повредили территорию мемориала в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 6 сентября. /ТАСС/. Неизвестные повредили в Улан-Удэ в ночь на пятницу территорию мемориального комплекса воинам ВОВ. Об этом сообщается на сайте администрации Улан-Удэ.

"Сотрудниками администрации Октябрьского района обнаружены повреждения территории мемориального комплекса воинам, умершим от ран в госпиталях. Судя по оставленным следам на месте происшествия, можно предположить о совершенном акте вандализма либо о ночном дорожно-транспортном происшествии", - говорится в сообщении.

Повреждено ограждение мемориала с двух сторон, пять заграждений в виде железных столбиков, также сломана чугунная скамья. "Сам мемориал не пострадал", - отметили в мэрии, добавив, что направлено заявление в полицию.

Памятник трижды подвергался осквернению. Так, в 2015 году вандал поджег на мемориале венки.

Мемориал был построен в столице Бурятии в 1975 году, к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, на братской могиле солдат, умерших от ран в госпиталях города Улан-Удэ. На его мраморном основании установлены под разными углами четыре пилона.

По замыслу автора мемориала архитектора Доржи Идымова, они символизируют годы тяжких испытаний военных лет. На гранитных плитах высечены имена 301 защитника Родины, которые не дожили до победного мая 1945-го.