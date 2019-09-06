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Суд арестовал петербуржца, обстрелявшего детский сад из пневматической винтовки

Полиция квалифицировала действия мужчины как хулиганство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Сергея Макарцева, который в среду из окна своей квартиры обстрелял из пневматической винтовки детский сад и ранил мужчину на его территории, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Макарцева. Срок меры - до 3 октября", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении через официальный Telegram-канал.

По данным пресс-службы, в момент стрельбы на территории сада находились дети, и Макарцев отдавал себе отчет в своих действиях.

Инцидент произошел в среду на Ириновском проспекте в Красногвардейском районе города. Полицейские задержали злоумышленника и составили на него административный протокол за мелкое хулиганство, а затем после разбирательства возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

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